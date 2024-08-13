"Рейд - сложная задача": нардеп объяснил важность боев в Курской области и заинтриговал заявлением

Рейд является сложной задачей и ранее они были мелкими на территории РФ и с участием русских добровольцев. Сейчас ситуация иная

Украинский нардеп и полковник СБУ Роман Костенко, недавно отправившийся воевать в Курскую область, считает, что операция на территории России важна сразу по нескольким причинам. Этот рейд показывает, что за небольшой промежуток времени украинские воины добились такого успеха, как не добивались оккупанты в своих попытках захватить территории, а также такой внезапный поворот событий значительно поднял моральный дух украинского народа. Не исключено, что в ближайшее время будет подобная работа и на других направлениях.

Об этом Костенко рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, минимальное разглашение информации о событиях, которые происходят в Курской области — это правильно. Он объясняет это тем, что были примеры, "когда много говорили, а успехов достигали маленьких".

Костенко объяснил, что рейд является сложной задачей и ранее они были мелкими на территории РФ и с участием русских добровольцев. Сейчас ситуация другая.

"Из того, что могу сказать: наши Вооруженные силы совершили рейд на территорию противника, захватив более 20 населенных пунктов и удерживают их сейчас. Их продвижение продолжается. У нас до этого были маленькие операции на территории России, в которых участвовали русские добровольцы. Сейчас в рейде принимают участие боевые бригады.

Это очень сложная задача – рейд по факту на территорию врага. И несмотря на то, что мы помним, что наши партнеры запрещали нам стрелять в сторону России, главнокомандующий вместе с верховным главнокомандующим принял решение о вторжении на территорию противника", — отметил нардеп.

Важность операции, по словам Костенко, можно разбить на несколько пунктов.

"Во-первых, это говорит об ассиметричных действиях. Многие эксперты сейчас говорят: почему мы пошли туда, а не, например, даем подкрепление на другие направления, где сейчас действительно горячо. И в то же время говорят, что мы должны действовать асимметрично", — говорит собеседник издания.

Он называет происходящее в Курской области, как раз таки, примером таких асимметричных действий. Если бы сейчас эти войска просто отправили туда, где идут тяжелые бои, то они, по факту, там вели бы симметричные действия. А в данном случае у нас есть 350 квадратных км территории, которые были захвачены за один день.

При этом сами российские оккупанты так и не смогли захватить такие территории, несмотря на свои множественные попытки. Хотя у них и были некоторые успехи с начала наступления, но следует учесть, что они "положили" десятки тысяч своих солдат и уничтоженной техники. Также уже сейчас заметно, что у врага есть проблемы с их вооруженными силами, с их резервами.

"Во-вторых, что мы видели в последнее время? Происходила дискредитация украинской армии, моральный дух падал в отсутствие побед. Почему? Потому что многие, не приобщенные непосредственно к ведению боевых действий, воспринимали наши ползучие отходы – а противник нас преобладает в разы – как поражения. И последние великие победы у нас были, напомню, это Харьковская, Херсонская область", — добавляет Костенко.

Также операции, как он отмечает, будут продолжаться и дальше, но уже, возможно, на других направлениях и в ближайшее время.

"И вот посмотрите сейчас, даже не располагая информацией, видно, как украинский дух поднимается. Мы показали, что мы способны и дальше будем проводить такие операции. Это уже успех, что мы так отработали и работаем, но возможно будут другие направления в ближайшее время", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что бои в Курской области станут концом для российского диктатора Владимира Путина.