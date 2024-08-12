"Уехал в заграничную командировку": украинский нардеп отправился воевать в Курскую область (видео)

Нардеп поехал в Россию, но есть нюанс

Украинский нардеп Роман Костенко ("Голос") отправился "в командировку" в Россию. Он находится в составе группировки украинских войск, которые действуют на территории Курской области.

Об этом он сообщил в своем Facebook. В коротком видео он обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой разрешить ему покуинуть пределы Украины.

"Руслан Алексеевич, я сейчас нахожусь возле РФ. Извините уж, что без разрешения, но все же пойду туда вместе с нашими Силами обороны. А потом уже напишу письмо о командировке", — сказал Костенко, пересекая российскую государственную границу.

В подписи к видеозаписи он написал, что намерен "немного поработать в командировке и вернуться".

Как известно, в Украине в последнее время все чаще звучит недовольство нардепов из оппозиции относительно проблем с получением разрешений на иностранные командировки. В правящей партии говорят, что это связано с военным положением, однако некоторые парламентарии считают, что таким образом оказывается давление на некоторых политиков.

Так как Костенко является действующим нардепом, то на него это ограничение распространяется в той же мере, что и на остальных.

Стоит также отметить, что Костенко принимал активное участие в боевых действиях в зоне АТО/ ООС с 2014 по 2019 год, является полковником элитного спецподразделения "Альфа" (СБУ). С 2022 года вернулся на фронт, участвовал в обороне Николаева и боях за Снегиревку.

Как известно, бои в Курской области начались 6 августа, однако лишь 12 августа Украина официально признала присутствие там своих войск. В частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится более 1000 квадратных километров российской территории.