"Поїхав у закордонне відрядження": український нардеп вирушив воювати до Курської області (відео)

Нардеп поїхав до Росії, але є нюанс

Український нардеп Роман Костенко ("Голос") вирушив "у відрядження" до Росії. Він знаходиться у складі угруповання українських військ, які діють на території Курської області.

Про це він повідомив у своєму Facebook. У короткому відео він звернувся до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням дозволити йому покинути межі України.

"Руслане Олексійовичу, я зараз перебуваю біля РФ. Вибачте вже, що без дозволу, але все ж таки піду туди разом з нашими Силами оборони. А потім уже напишу листа про відрядження", — сказав Костенко, перетинаючи російський державний кордон.

У підписі до відеозапису він написав, що має намір "трохи попрацювати у відрядженні та повернутися".

Як відомо, в Україні останнім часом все частіше звучить невдоволення нардепів з опозиції щодо проблем з отриманням дозволів на іноземні відрядження. У керівній партії кажуть, що це пов’язано з воєнним станом, проте деякі парламентарі вважають, що таким чином чиниться тиск на деяких політиків.

Оскільки Костенко є чинним нардепом, то на нього це обмеження поширюється так само як і на інших.

Варто також зазначити, що Костенко брав активну участь у бойових діях у зоні АТО/ООС з 2014 до 2019 року, є полковником елітного спецпідрозділу "Альфа" (СБУ). З 2022 року повернувся на фронт, брав участь в обороні Миколаєва та боях за Снігурівку.

Як відомо, бої в Курській області розпочалися 6 серпня, проте лише 12 серпня Україна офіційно визнала присутність там своїх військ. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває понад 1000 квадратних кілометрів російської території.