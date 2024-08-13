"Рейд — складне завдання": нардеп пояснив важливість боїв у Курській області та заінтригував заявою

Рейд є складним завданням і вони були дрібними біля РФ і з участю російських добровольців. Зараз ситуація інша

Український нардеп і полковник СБУ Роман Костенко, який нещодавно вирушив воювати до Курської області, вважає, що операція на території Росії важлива одразу з кількох причин. Цей рейд показує, що за невеликий проміжок часу українські воїни досягли такого успіху, якого не досягли окупанти у своїх спробах захопити території, а також раптовий поворот подій значно підняв моральний дух українського народу. Не виключено, що найближчим часом буде подібна робота і на інших напрямках.

Про це Костенко розповів в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, мінімальне розголошення інформації про події, що відбуваються у Курській області, — це правильно. Він пояснює це тим, що були приклади "коли багато говорили, а успіхів досягали маленьких".

Костенко пояснив, що рейд є складним завданням і раніше вони були дрібними на території РФ та за участю російських добровольців. Нині ситуація інша.

"З того, що можу сказати: наші Збройні сили здійснили рейд на територію противника, захопивши понад 20 населених пунктів, і утримують їх зараз. Їхнє просування триває. У нас до цього були маленькі операції на території Росії, в яких брали участь російські добровольці. Зараз у рейді беруть участь наші бойові бригади.

Це дуже складне завдання – рейд, по факту, на територію ворога. І попри те, що ми пам'ятаємо, що наші партнери забороняли нам стріляти в бік Росії, головнокомандувач разом із верховним головнокомандувачем ухвалили рішення про вторгнення на територію противника", — зазначив нардеп.

Важливість операції, за словами Костенка, можна розбити на кілька пунктів.

"По-перше, це говорить про асиметричні дії. Багато експертів зараз кажуть: а чому ми пішли туди, а не, наприклад, даємо підкріплення на інші напрямки, де зараз справді гаряче. І в той же момент кажуть, що ми маємо діяти асиметрично", – каже співрозмовник видання.

Він називає те, що відбувається в Курській області, саме прикладом таких асиметричних дій. Якби зараз ці війська просто відправили туди, де точаться важкі бої, то вони, за фактом, там вели б симетричні дії. А в цьому випадку ми маємо 350 квадратних км території, які були захоплені за один день.

При цьому самі російські окупанти так і не змогли захопити такі території, попри свої спроби. Хоча в них і були деякі успіхи з початку наступу, слід врахувати, що вони "поклали" десятки тисяч своїх солдатів і знищеної техніки. Також уже зараз помітно, що у ворога є проблеми з їхніми збройними силами, з їхніми резервами.

"По-друге, що ми бачили останнім часом? Відбувалася дискредитація української армії, моральний дух падав за відсутності перемог. Чому? Тому що багато людей, які не долучені безпосередньо до ведення бойових дій, сприймали наші повзучі відходи – а противник нас переважає в рази – як поразки. І останні великі перемоги в нас були, нагадаю, це Харківська, Херсонська область", – додає Костенко.

Також операції, як він зазначає, триватимуть і надалі, але вже, можливо, на інших напрямках і найближчим часом.

"І от подивіться зараз, навіть не маючи інформації, видно, як український дух підіймається. Ми показали, що ми здатні й будемо далі проводити такі операції. Це вже успіх, що ми так відпрацювали та працюємо, але, можливо, будуть інші напрямки найближчим часом", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський вважає, що бої у Курській області стануть кінцем для російського диктатора Володимира Путіна.