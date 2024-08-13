Зеленский просил Британию бить Storm Shadow по Курской области: СМИ узнали ответ

Глава Украины хотел получить такое согласие во время своего визита в Британию в прошлом месяце

Великобритания не дала Украине разрешения использовать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow в ходе операции ВСУ в Курской области. Страна не изменила своего решения, хотя президент Украины Владимир Зеленский в этом вопросе оказывал на нее давление.

Об этом сообщил The Daily Telegraph. Британская газета ссылается на слова представителя правительства.

"Позиция Великобритании не изменилась", — сказал он.

В Лондоне подчеркнули, что предоставляют Украине военную помощь, чтобы страна могла защищаться от "незаконных атак России в соответствии с международным гуманитарным правом". Зеленский же, по данным издания, в ходе своего визита в Великобританию в июле склонял британского премьер-министра Кира Стармера снять ограничения на использование Storm Shadow, дальность которого составляет около 250 километров.

Украина хотела бы наносить удары по аэродромам и логистическим узлам далеко за линией фронта, сказано в статье. Речь об объектах, которые Москва использует для усиления своих позиций в Курской области.

Напомним, операция Украины в Курской области продолжается уже неделю. Она стала неожиданностью как для оккупантов, так и для многих западных обозревателей. Звучат разные мнения о целях Киева и ресурсах, которыми будет отвечать в дальнейшем Москва. "Телеграф" проанализировал, что сейчас о боях на Курщине думают западные эксперты: Западные аналитики о наступлении ВСУ под Курском: у России есть только два выхода