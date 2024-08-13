Зеленський просив Британію бити Storm Shadow по Курській області: ЗМІ дізналися відповідь

Глава України хотів отримати такої згоди під час свого візиту до Британії минулого місяця

Велика Британія не дала Україні дозволу використовувати свої далекобійні ракети Storm Shadow під час операції ЗСУ у Курській області. Країна не змінила свого рішення, хоча президент України Володимир Зеленський у цьому питанні чинив на неї тиск.

Про це повідомив The Daily Telegraph. Британська газета посилається на слова урядовця.

"Позиція Великої Британії не змінилася", — сказав він.

У Лондоні наголосили, що надають Україні військову допомогу, щоб країна могла захищатися від "незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права". Зеленський же, за даними видання, під час свого візиту до Великої Британії у липні схиляв британського прем’єр-міністра Кіра Стармера зняти обмеження на використання Storm Shadow, дальність якого становить близько 250 кілометрів.

Україна хотіла б завдавати ударів по аеродромах та логістичних вузлах далеко за лінією фронту, сказано у статті. Ідеться про об’єкти, які Москва використовує для посилення своїх позицій у Курській області.

Нагадаємо, операція України у Курській області триває вже тиждень. Вона стала несподіванкою як окупантів, так і для багатьох західних оглядачів. Звучать різні думки про цілі Києва та ресурси, якими відповідатиме надалі Москва. "Телеграф" проаналізував, що зараз про бої на Курщині думають західні експерти: Західні аналітики про наступ ЗСУ під Курськом: Росія має лише два виходи