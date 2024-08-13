Війна — день 902: українські військові просуваються в Курській області та зайняли десятки сіл

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну плавно перетікає в українську операцію в Росії, проте ситуація всередині країни залишається напруженою, а окупанти продовжують поступово просуватися на сході. Тим часом у Києві офіційно визнали, що ведуть бойові дії на території Курської області та повідомили, що контролюють вже понад 1000 квадратних кілометрів. Своєю чергою губернатор регіону на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним підтвердив, що ЗСУ зайняли 28 населених пунктів, проте цілком імовірно що ця цифра занижена. На тлі цього евакуацію оголосили і з прикордонних районів Білгородської області, а сам Путін допустив ескалацію ситуації у Брянській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 13 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ситуація на Курщині приймає вельми несподіваний поворот подій, оскільки в мережі почала з’являтися інформація про те, що українські війська вже дійшли до Льгова. Відстань від кордону України до населеного пункту близько 50 км. Відстань до Курської АЕС близько 15 км.

Про новини та події 10 серпня ми розповідали тут: Війна — день 899: Україна отримала "зелене світло" від США, але в жалобі після удару по Костянтинівці

Про те, що відбувалося 11 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 900: росіяни тиснуть на Покровському напрямку та втрачають території в Курській області

З ситуацією в Україні за 12 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 901: росіяни влаштували провокацію на ЗАЕС і сотнями здаються в полон у Курській області