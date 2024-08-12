Війна — день 901: росіяни влаштували провокацію на ЗАЕС і сотнями здаються в полон у Курській області

Оперативно про головне за добу

Бойові дії на території України тривають і хоча їхня інтенсивність дещо знизилася загалом по фронту, проте на найбільш гарячих напрямках, на кшталт Лиманського та Покровського, все ще спостерігаються масштабні спроби наступу росіян. Водночас увага всього світу нині прикута до подій у Курській області, де росіяни все ще намагаються відбити раптове вторгнення із заходу. В Україні офіційно не визнають наявності там своїх військ, але в західних ЗМІ вже з’являється інформація про наслідки для перебігу війни.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У ході операції в Курській області сотні російських військових вирішили здатися в полон, а у мережі з’явилися відповідні відео

З ситуацією в Україні за 9 серпня ви можете ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 898: РФ перекидає резерви під Курськ і завдала підлого удару по Костянтинівці

Про новини та події 10 серпня ми розповідали тут: Війна — день 899: Україна отримала "зелене світло" від США, але в жалобі після удару по Костянтинівці

Про те, що відбувалося 11 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 900: росіяни тиснуть на Покровському напрямку та втрачають території в Курській області