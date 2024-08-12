Война — день 901: россияне устроили провокацию на ЗАЭС и сотнями сдаются в плен в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия на территории Украины продолжаются и хотя их интенсивность несколько снизилась в целом по фронту, однако на наиболее горячих направления, вроде Лиманского и Покровского, все еще наблюдаются масштабные попытки наступления россиян. Вместе с тем внимание всего мира в настоящее время приковано к событиям в Курской области, где россияне все еще пытаются отбить внезапное вторжение с запада. В Украине официально не признают наличия там своих войск, но в западных СМИ уже появляется информация о последствиях для хода войны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 12 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В ходе операции в Курской области сотни российских военных решили сдаться в плен, а в сети появились соответствующие видео

С ситуацией в Украине за 9 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 898: РФ опрокидывает резервы под Курск и нанесла подлый удар по Константиновке

О новостях и событиях 10 августа мы рассказывали здесь: Война — день 899: Украина получила "зеленый свет" от США, но в трауре после удара по Константиновке

О том, что происходило 11 августа, читайте в трансляции: Война — день 900: россияне давят на Покровском направлении и теряют территории в Курской области