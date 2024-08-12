Вроде бы под контролем, но ситуация может ухудшиться: что нового известно о пожаре на ЗАЭС

Масштабные пожары могут приводить к развитию происшествия вплоть до радиационной аварии.

Пожар на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) якобы удалось погасить. А радиационный фон рядом с ЗАЭС отвечает нормам.

Об этом сообщает так называемое МЧС Запорожской области. Там отметили, что на месте происшествия от МЧС России по Запорожской области работают 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Оккупационные власти уже успели обвинить Украину в обстреле. И заявили о повторных обстрелах якобы с территории Украины.

В Энергоатоме пишут, что в результате этого события произошло возгорание градирни номер один и повреждение другого технологического оборудования. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.

"Вероятная причина — халатность оккупантов, или сознательный поджог градирни", — говорится в сообщении.

В Энергоатоме добавляют, что оккупанты используют помещения и сооружения АЭС как военные склады для размещения техники. А именно: оружия, взрывчатки и военной амуниции.

"В машзалах станции они разместили военные автомобили. Градирные также используются как помещения для складирования и укрывательства военного оборудования и амуниции, из-за чего значительно увеличиваются риски возникновения пожаров в производственных помещениях АЭС", — пишут специалисты.

В компании предупредили, что деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую ситуацию безопасности на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию случившегося вплоть до радиационной аварии.

"В то же время сообщаем, что радиационное состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет", — подчеркнули там.

Украинская ГСЧС также подтверждает, что радиационная ситуация на территории Украины стабильна. И превышения не зафиксированы.

"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено. Радионуклиды техногенного происхождения, свидетельствующие о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксированы. Посты Укргидрометцентра вблизи ЗАЭС продолжают усиленный контроль фона", — говорится в сообщении ГСЧС.

Что предшествовало

В воскресенье, 11 августа, на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции произошел пожар. По неофициальной информации, они подожгли кучу покрышек в одной из градирен, создав имитацию сильного пожара.

Российские оккупанты обвинили Украину в пожаре на временно оккупированной ими Запорожской атомной электростанции. По версии оккупантов, Украина якобы обстреляла Энергодар, в результате чего и возник пожар.

Следует добавить и то, что возле Запорожской атомной электростанции в последнюю неделю наблюдаются сильные пожары. Они усложняют проблемы, с которыми сталкивается ЗАЭС.

По информации МАГАТЭ, за последнюю неделю миссия агентства наблюдала несколько пожаров на разных расстояниях от ЗАЭС и близлежащих деревень. На выходных пожар возник под воздушными кабелями линии 750 киловольтов (кВ) "Днепровская" и резервной линии электропередач "Ферросплавная" 1330 кВ — это последние внешние линии электропередач, питающих станцию.

В агентстве отметили, что пожары создают риск потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.

Напомним, что Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области. В начале марта 2022 года ее оккупировали русские войска. Ее территорию ВС РФ используют в военных целях, в частности, для обстрела Никополя и соседних населенных пунктов.

Ранее Телеграф писал, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных наций 11 июля приняла резолюцию "Безопасность и защиту ядерных объектов Украины", которую инициировала Украина. Резолюция Генассамблеи касается, в частности, Запорожской атомной электростанции.