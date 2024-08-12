Пожар на ЗАЭС: в "Энергоатоме" сказали, есть ли угроза для Украины

В "Энергоатоме" предупредили о деградации систем ЗАЭС

Пожар на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции – это либо последствия халатности российских оккупантов, либо сознательная провокация и умышленный поджог. Угрозу радиационной безопасности этот инцидент не несет.

Об этом сообщили в "Энергоатоме". В результате пожара на градирни номер один было повреждено техническое оборудование объекта технического водоснабжения.

"Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации нет. Превышений контрольных уровней по выбросам и сбросам радиоактивных веществ не зафиксировано. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции… Сообщаем, что состояние на станции находится в пределах действующих норм, угрозы радиационного загрязнения для населения пока нет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупанты используют ЗАЭС как военную базу. В том числе, в градирнях они хранят технику, оружие, взрывчатку и военную амуницию.

"Деградация систем и элементов АЭС с каждым днем усугубляет общую безопасность на ЗАЭС. Масштабные пожары могут приводить к развитию происшествия вплоть до радиационной аварии… Использование рашистами атомной станции в качестве военной базы подвергает весь мир угрозе катастрофы на ядерном объекте. Только освобождение ЗАЭС и передача ее единственному легитимному оператору — Энергоатому, может гарантировать недопущение ядерной и радиационной аварии, обеспечить ее надежную и безопасную эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 11 августа россияне устроили очередную провокацию на территории Запорожской АЭС. По неофициальной информации, они подожгли кучу покрышек в одной из градирен, создав имитацию сильного пожара.

Российские оккупанты уже традиционно обвинили Украину в пожаре на временно оккупированной ими Запорожской атомной электростанции. По версии оккупантов, Украина якобы обстреляла Энергодар, в результате чего и возник пожар.