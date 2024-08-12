Пожежа на ЗАЕС: в "Енергоатомі" сказали, чи є загроза для України

В "Енергоатомі" попередили про деградацію систем ЗАЕС

Пожежа на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції – це або наслідки недбалості російських окупантів, або ж свідома провокація та навмисний підпал. Загроз для радіаційної безпеки цей інцидент не несе.

Про це повідомили в "Енергоатомі". Зазначається, що внаслідок пожежі на градирні номер один було пошкоджено технічне обладнання об'єкта технічного водопостачання.

"Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції… Повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає", – сказано у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти використовують ЗАЕС, як військову базу. В тому числі у градирнях вони зберігають техніку, зброю, вибухівку та військову амуніцію.

"Деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії… Використання рашистами атомної станції в якості військової бази наражає весь світ на загрозу катастрофи на ядерному обʼєкті. Лише звільнення ЗАЕС і передача її єдиному легітимному оператору — Енергоатому, може гарантувати недопущення ядерної та радіаційної аварії, забезпечити її надійну та безпечну експлуатацію", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 11 серпня росіяни влаштували чергову провокацію на території Запорізької АЕС. За неофіційною інформацією, вони підпалили купу покришок в одній із градирень, створивши імітацію сильної пожежі.

Російські окупанти вже традиційно звинуватили Україну в пожежі на тимчасово окупованій ними Запорізькій атомній електростанції. За версією окупантів, Україна нібито обстріляла Енергодар, внаслідок чого й виникла пожежа.