Росіяни звинуватили Україну в пожежі на ЗАЕС: що кажуть в МАГАТЕ та в Україні

Україна відкинула звинувачення російських окупантів

Російські окупанти вже традиційно звинуватили у пожежі на тимчасово окупованій ними Запорізькій атомній електростанції. За версією окупантів, Україна нібито обстріляла Енергодар, внаслідок чого й виникла пожежа.

Про це заявив державний зрадник та колаборант, гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Він підтвердив, що пожежа сталася на охолоджувальних спорудах ЗАЕС.

"Наразі всі шість енергоблоків станції перебувають у холодній зупинці, загрози парового вибуху та інших наслідків немає. Радіаційний фон навколо АЕС і міста Енергодара в нормі", – заявив колаборант.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що нібито чули численні вибухи перед тим, як на градирні ЗАЕС почалася сильна пожежа. За їхніми даними, це відбулося ввечері 11 серпня.

"Інспектори стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони ЗАЕС після численних вибухів… Команда отримала повідомлення від ЗАЕС про ймовірну атаку безпілотника на одну з градирень, розташованих на майданчику. Про вплив на ядерну безпеку не повідомлялося", – зазначається у повідомленні.

Україна відкинула звинувачення російських окупантів. Зараз ведеться посилений моніторинг станції, написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Постійно працюють станції Укргідрометцентру, які не виявили перевищень нормі. Про те ж саме повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 11 серпня росіяни влаштували чергову провокацію на території Запорізької АЕС. За неофіційною інформацією, вони підпалили купу покришок в одній із градирень, створивши імітацію сильної пожежі.

Як повідомлялося раніше, на початку червня 2024 року генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) окупантами було порушено всі основи ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною та складною.