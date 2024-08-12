Россияне обвинили Украину в пожаре на ЗАЭС: что говорят в МАГАТЭ и в Украине

Украина отвергла обвинения российских окупантов

Российские оккупанты уже традиционно обвинили в пожаре на временно оккупированной ими Запорожской атомной электростанции. По версии оккупантов, Украина якобы обстреляла Энергодар, в результате чего и возник пожар.

Об этом заявил государственный изменник и коллаборант, гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Он подтвердил, что пожар произошел на охлаждающих сооружениях ЗАЭС.

"В настоящее время все шесть энергоблоков станции находятся в холодной остановке, угрозы парового взрыва и других последствий нет. Радиационный фон вокруг АЭС и города Энергодара в норме", – заявил коллаборант.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что якобы слышали многочисленные взрывы перед тем, как на градирне ЗАЭС начался сильный пожар. По их данным, это произошло вечером 11 августа.

"Инспекторы стали свидетелями сильного темного дыма, выходящего из северной зоны ЗАЭС после многочисленных взрывов… Команда получила сообщение от ЗАЭС о возможной атаке беспилотника на одну из градирен, расположенных на площадке. О влиянии на ядерную безопасность не сообщалось", – отмечается в сообщении.

Украина отвергла обвинения российских оккупантов. Сейчас идет усиленный мониторинг станции, написал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Постоянно работают станции Укргидрометцентра, не выявившие превышений нормы. О том же сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 00:00 12 августа изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не обнаружено. Радионуклиды техногенного происхождения, свидетельствующие о нарушении безопасного функционирования АЭС в Украине или трансграничном переносе, не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 11 августа россияне устроили очередную провокацию на территории Запорожской АЭС. По неофициальной информации, они подожгли кучу покрышек в одной из градирен, создав имитацию сильного пожара.

Как сообщалось ранее, в начале июня 2024 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оккупантами были нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.