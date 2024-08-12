Нібито під контролем, але ситуація може погіршитись: що нового відомо про пожежу на ЗАЕС

Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії

Пожежу на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) нібито вдалось погасити. А радіаційний фон поруч з ЗАЕС відповідає нормам.

Про це повідомляє так зване МНС Запорізької області. Там зазначили, що на місці події від МНС Росії по Запорізькій області працюють 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Окупаційна влада вже встигла звинуватити Україну в обстрілі. І заявили про повторні обстріли нібито з території України.

В Енергоатомі пишуть, що в результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.

"Вірогідна причина — недбалість окупантів, або свідомий підпал градирні", — йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі додають, що окупанти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки. А саме: зброї, вибухівки і військової амуніції.

"В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС", — пишуть фахівці.

У компанії попередили, що деградація систем і елементів АЕС з кожним днем погіршує загальну безпекову ситуацію на ЗАЕС. Масштабні пожежі можуть призводити до розвитку події аж до радіаційної аварії.

"У той же час, повідомляємо, що радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення наразі немає", — підкреслили там.

Українська ДСНС також підтверджує, що радіаційна ситуація на території України стабільна. І перевищень не зафіксовано.

"Станом на 00:00 12 серпня змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не виявлено. Радіонуклідів техногенного походження, що свідчать про порушення безпечного функціонування АЕС в Україні або транскордонне перенесення, не зафіксовано. Пости Укргідрометцентру поблизу ЗАЕС продовжують посилений моніторинг і оперативно відстежують стан радіаційного фону", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Що передувало

У неділю, 11 серпня, на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції сталась пожежа. За неофіційною інформацією, вони підпалили купу покришок в одній із градирень, створивши імітацію сильної пожежі.

Російські окупанти звинуватили Україну в пожежі на тимчасово окупованій ними Запорізькій атомній електростанції. За версією окупантів, Україна нібито обстріляла Енергодар, внаслідок чого й виникла пожежа.

Варто додати і те, що біля Запорізької атомної електростанції останній тиждень спостерігаються сильні пожежі. Вони ускладнюють проблеми, з якими стикається ЗАЕС.

За інформацією МАГАТЕ, за останній тиждень місія агентства спостерігала кілька пожеж на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл. На вихідних пожежа виникала під повітряними кабелями лінії 750 кіловольтів (кВ) "Дніпровська" та резервної лінії електропередач "Феросплавна" 1330 кВ — це останні зовнішні лінії електропередач, які живлять станцію.

В агентстві наголосили, що пожежі створюють ризик втрати зовнішнього електропостачання ЗАЕС.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС знаходиться в Енергодарі Запорізької області. На початку березня 2022 року її окупували російські війська. Її територію ЗС РФ використовують у військових цілях, зокрема для обстрілу Нікополя та сусідніх населених пунктів.

Раніше "Телеграф" писав, що Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних націй 11 липня ухвалила резолюцію "Безпека та захист ядерних об’єктів України", яку ініціювала Україна. Резолюція Генасамблеї стосується, зокрема, Запорізької атомної електростанції.