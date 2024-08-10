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Война — день 899: Украина получила "зеленый свет" от США, но в трауре после удара по Константиновке

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Наступил новый день сопротивления российским оккупантам
Наступил новый день сопротивления российским оккупантам. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 10 августа 2024 года. Украинские военные пробираются все глубже на территорию России и находятся уже за считанные километры от Курской АЭС, в то время как страны Запада не только не критикуют такой поворот событий, но и помогают Украине, — в частности, передали новый мощный пакет с ракетами и снарядами. В России же паникуют и бесятся, даже грозят дойти российскими танками до Рейхстага.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 10 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Донецкой области с 12 августа меняют продолжительность комендантского часа. В населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, — будет действовать график с 21:00 до 05:00; в населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров, — с 17:00 до 09:00.

Российские военные продвинулись в районе четырех населенных пунктов в Донецкой области: Пантелеймоновка, Гродовка, Сергеевка, Красногоровка, сообщают аналитики DeepState.

Карта боевых действий DeepState в Украине 10.08.2024
Пантелеймоновка, Гродовка, Сергеевка, Красногоровка Донецкой области на карте

О том, что происходило 7 августа, читайте в трансляции: Война — день 896: в Курской области продолжаются бои, пока россияне штурмуют на Донбассе

С ситуацией в Украине за 8 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 897: в Курской области ведутся бои, а в Крыму слышны взрывы

О новостях и событиях 9 августа мы рассказывали здесь: Война — день 898: РФ перекидывает резервы под Курск и нанесла подлый удар по Константиновке