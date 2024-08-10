Війна — день 899: Україна отримала "зелене світло" від США, але в жалобі після удару по Костянтинівці

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На календарі субота, 10 серпня 2024 року. Українські військові пробираються дедалі глибше на територію Росії і знаходяться вже за лічені кілометри від Курської АЕС, тоді як країни Заходу не лише не критикують такий поворот подій, а й допомагають Україні, зокрема, передали новий потужний пакет із ракетами та снарядами. У Росії ж панікують і бісяться, навіть загрожують дійти російськими танками до Рейхстагу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Донеччині з 12 серпня змінюють тривалість комендантської години. У населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, — діятиме графік з 21:00 до 05:00; у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше ніж на 10 кілометрів — з 17:00 до 09:00.

Російські військові просунулися в районі чотирьох населених пунктів Донецької області: Пантелеймонівка, Гродівка, Сергіївка, Красногорівка, повідомляють аналітики DeepState.

Пантелеймонівка, Гродівка, Сергіївка, Красногорівка Донецької області на карті

Про те, що відбувалося 7 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 896: у Курській області тривають бої, доки росіяни штурмують на Донбасі

З ситуацією в Україні за 8 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 897: у Курській області точаться бої, а в Криму чути вибухи

Про новини та події 9 серпня ми розповідали тут: Війна — день 898: РФ перекидає резерви під Курськ і завдала підлого удару по Костянтинівці