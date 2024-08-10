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Війна — день 899: Україна отримала "зелене світло" від США, але в жалобі після удару по Костянтинівці

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 10 серпня 2024 року. Українські військові пробираються дедалі глибше на територію Росії і знаходяться вже за лічені кілометри від Курської АЕС, тоді як країни Заходу не лише не критикують такий поворот подій, а й допомагають Україні, зокрема, передали новий потужний пакет із ракетами та снарядами. У Росії ж панікують і бісяться, навіть загрожують дійти російськими танками до Рейхстагу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 10 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 На Донеччині з 12 серпня змінюють тривалість комендантської години. У населених пунктах, віддалених від лінії фронту на понад 10 кілометрів, — діятиме графік з 21:00 до 05:00; у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше ніж на 10 кілометрів — з 17:00 до 09:00.

Російські військові просунулися в районі чотирьох населених пунктів Донецької області: Пантелеймонівка, Гродівка, Сергіївка, Красногорівка, повідомляють аналітики DeepState.

Карта бойових дій DeepState в Україні 10.08.2024
Пантелеймонівка, Гродівка, Сергіївка, Красногорівка Донецької області на карті

Про те, що відбувалося 7 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 896: у Курській області тривають бої, доки росіяни штурмують на Донбасі

З ситуацією в Україні за 8 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 897: у Курській області точаться бої, а в Криму чути вибухи

Про новини та події 9 серпня ми розповідали тут: Війна — день 898: РФ перекидає резерви під Курськ і завдала підлого удару по Костянтинівці