В Росії заявили про вибухи у Підмосков'ї: куди завітали українські безпілотники (карта, відео)

На аеродромі базується 8-ма авіаційна дивізія особливого призначення

В Росії у ніч з 11 на 12 серпня гриміли сильні вибухи у Підмосков'ї. Росіяни пишуть, що нібито українські безпілотники здійснили атаку на військовий аеродром "Чкаловський", що знаходиться у підмосковному Щолково.

Про атаку повідомили російські інформаційні канали, приклавши відео того, як охорона аеродрому від чогось активно відстрілюється. Є такоє відео із сильними вибухами.

Ціллю БПЛА, зазначається у повідомленнях, міг бути військовий аеродром "Чкаловський". Він розташований на північному сході Москви у місті Щолково, за 31 кілометр від безпосередньо російської столиці. На аеродромі базується 8-ма авіаційна дивізія особливого призначення (літаки Іл-76, Ту-134, Іл-62М та багато інших), завдання якої – перевезення вантажів та живої сили в інтересах російських військових.

Зазначається, що кілька безпілотників нібито було збито в районі авіабази. Офіційної інформації щодо атаки ще не було.

Нагадаємо, що аеродром "Липецьк" біля однойменного російського міста був уражений у ніч із 8 на 9 серпня. У Генштабі розповіли, що постраждали склади росіян із керованими авіаційними бомбами (зберігалося близько 700 бомб), знищено один радар ЗРК С-300. Також на аеродромі базувалися кілька десятків винищувачів, у тому числі новий Су-57, а також гелікоптери.

Як повідомили "Телеграфу" в СБУ, більшість літаків, що базувалися на аеродромі, не встигли злетіти перед атакою. У відомстві додали, що на досягнутому не зупиняться і далі знищуватимуть російську авіацію і не тільки.