Ворог тисне по всьому фронту

Йде 901-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. Минулої доби, 11 серпня, росіянам вдалося захопити нові території в Донецькій області.

За даними аналітичного порталу deepstate, ворог просунувся біля Пантелеймонівки, у Північному, Нью-Йорку та його околицях. Просування росіян можно побачити на картах.

У Генеральному Штабі Збройних сил України у щоденному зведенні про ситуацію на фронті повідомили, що за добу 11 серпня, станом на вечір, за підтримки авіації, ворог чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Упродовж дня окупанти атакували позиції українських захисників біля населених пунктів Залізне, Дружба та Нью-Йорк. Дві атаки наші захисники відбили, а дві на момент публікації зведення тривали.

Як повідомляв "Телеграф", у Росії в ніч з 11 на 12 серпня лунали сильні вибухи в Підмосков’ї. Росіяни пишуть, що нібито українські безпілотники здійснили атаку на військовий аеродром "Чкаловський", що у підмосковному Щелково.

Також ми писали, що голова комітету з оборони Бундестагу Маркус Фабер заявив, що український наступ у Курській області Росії, під час якого Збройним силам вдалося взяти під контроль сотні квадратних кілометрів території РФ, демонструє, що російський диктатор Володимир Путін справді нічого не контролює. А військове керівництво Росії некомпетентне та "перевантажене" війною.