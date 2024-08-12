Россияне могли захватить новые территории: что происходит на фронте (карта)

Враг давит по всему фронту

Идет 901-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За минувшие сутки, 11 августа, россиянам удалось захватить новые территории в Донецкой области.

По данным аналитического портала deepstate, враг продвинулся возле Пантелеймоновки, в Северном, Нью-Йорке и его окрестностях. Продвижение россиян отражено на картах.

В Генеральном Штабе Вооруженных сил Украины в ежедневной сводке о ситуации на фронте сообщили, что за сутки 11 августа, по состоянию на вечер, при поддержке авиации, враг четырежды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В течение дня оккупанты атаковали позиции украинских защитников около населенных пунктов Железное, Дружба и Нью-Йорк. Две атаки наши защитники отразили, а две на момент публикации сводки продолжались.

Как сообщал "Телеграф", в России в ночь с 11 на 12 августа гремели сильные взрывы в Подмосковье. Россияне пишут, что якобы украинские беспилотники совершили атаку на военный аэродром "Чкаловский", который находится в подмосковном Щелково.

Также мы писали, что глава комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер заявил, что украинское наступление в Курской области России, во время которого Вооруженным силам удалось взять под контроль сотни квадратных километров территории РФ, демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин действительно ничего не контролирует. А военное руководство России некомпетентно и "перегружено" войной.