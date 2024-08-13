Война — день 902: украинские военные продвигаются в Курской области и заняли десятки сел

Оперативно о главном за сутки

Российское вторжение в Украину постепенно перетекает в украинскую операцию в России, однако ситуация внутри страны остается напряженной, а оккупанты продолжают постепенно продвигаться на востоке. Тем временем, в Киеве официально признали, что ведут боевые действия на территории Курской области и сообщили, что контролируют уже более 1000 квадратных километров. В свою очередь губернатор региона на встрече с диктатором Владимиром Путиным подтвердил, что ВСУ заняли 28 населенных пунктов, однако вполне вероятно, что эта цифра занижена. На фоне этого эвакуацию объявили и из пограничных районов Белгородской области, а сам Путин допустил эскалацию ситуации в Брянской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 13 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Ситуация в Курской области принимает весьма неожиданный поворот событий, поскольку в сети начала появляться информация о том, что украинские войска уже дошли до Льгова. Расстояние от границы Украины до населенного пункта около 50 км. Расстояние до Курской АЭС около 15 км.

О новостях и событиях 10 августа мы рассказывали здесь: Война — день 899: Украина получила "зеленый свет" от США, но в трауре после удара по Константиновке

О том, что происходило 11 августа, читайте в трансляции: Война — день 900: россияне давят на Покровском направлении и теряют территории в Курской области

С ситуацией в Украине за 12 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 901: россияне устроили провокацию на ЗАЭС и сотнями сдаются в плен в Курской области