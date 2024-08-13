Площа стрімко збільшується: який відсоток території Курської області контролюють ЗСУ (карта)

Протягом тижня ЗСУ досягли значних успіхів

З 6 серпня у Курській області Росії триває операція Збройних сил України. Станом на 12 серпня площа бойових дій тут складала приблизно 1050 квадратних кілометрів.

Про це повідомило російське видання "Агентство", яке позиціює себе як опозиційне. Воно опублікувало мапу, на якій позначено населені пункти, що нібито контролюються ЗСУ, або там відбувалися бойові дії. Вони посилаються на дані Міноборони РФ.

Варто зазначити, що площа Курської області становить приблизно 29 800 квадратних кілометрів. Отже, 1050 квадратних кілометрів становлять приблизно 3,52% від загальної площі області.

"Агентство" також зазначає, що захоплену Україною за тиждень територію РФ можна порівняти з тією, що Росія завоювала з початку року. Це всього на 131 кв. км менше, ніж Росія завоювала з початку її останнього наступу, який розпочався 10 жовтня 2023 року. Про це свідчить аналіз видання, проведений на основі даних українського OSINT-проєкту DeepState.

Як відомо, 12 серпня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час засідання Ставки розповів, скільки території Курської області РФ наразі контролюють ЗСУ. За його словами, це близько 1000 квадратних кілометрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що станом на 11 серпня ЗСУ контролювали 650 квадратних кілометрів Курської області. Це становило близько 2,18% від загальної площі області.

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, станом на 12 серпня ЗСУ вдалося зайняти орієнтовно 44 населених пункти Курської області. Статус ще 10 наразі невідомий.