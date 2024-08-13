Площадь стремительно увеличивается: какой процент территории Курской области контролируют ВСУ (карта)

В течение недели ВСУ добились значительных успехов

С 6 августа в Курской области России продолжается операция Вооруженных сил Украины. По состоянию на 12 августа площадь боевых действий здесь составляла около 1050 квадратных километров.

Об этом сообщило российское издание "Агентство", позиционирующее себя как оппозиционное. Оно опубликовало карту, на которой обозначены населенные пункты, якобы контролируемые ВСУ, или там происходили боевые действия. Они ссылаются на данные Минобороны РФ.

Стоит отметить, что площадь Курской области составляет около 29 800 квадратных километров. Следовательно, 1050 квадратных км составляют приблизительно 3,52% от общей площади области.

"Агентство" также отмечает, что захваченную Украиной за неделю территорию РФ можно сравнить с той, что Россия завоевала с начала года. Она всего на 131 кв. км меньше, чем Россия завоевала с начала ее последнего наступления, которое началось 10 октября 2023 года. Об этом свидетельствует анализ издания, проведенный на основе данных украинского OSINT-проекта DeepState.

Как известно, 12 августа главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время заседания Ставки рассказал, сколько территории Курской области РФ сейчас контролируют ВСУ. По его словам, это около 1000 квадратных километров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по состоянию на 11 августа ВСУ контролировали 650 квадратных километров Курской области. Это составило около 2,18% общей площади области.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, по состоянию на 12 августа ВСУ удалось занять ориентировочно 44 населенных пункта Курской области. Статус еще 10 пока неизвестен.