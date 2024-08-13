"Так, кто это сделал?": "Укрпочта" показала марку на тему Курской битвы, мнения разделились (фото)

Марку может заказать любой

"Укрпочта" показала новую марку, вероятно, выпущенную по спецзаказу. На ней — военный с опознавательными знаками в виде синего скотча, который используют украинские военные, а перед ним — на коленях молодые парни в российской военной форме, вероятно, пленные.

"Так, кто это сделал?", — подписали фото марки на странице "Укрпочты" в соцсети Х.

Вероятно, марка посвящена операции ВСУ в Курской области. Там российские военнослужащие десятками сдаются в плен. Среди них много также и солдат срочной службы.

Важно, что официально пресс-служба "Укрпочты" не сообщала о выпуске такой марки. Вероятно, ее выпустили в рамках проекта "Власна марка", который позволяет любому заказать собственную почтовую продукцию с нужным дизайном.

Большинству украинцев идея понравилась, они пишут, что купили бы такую марку и спрашивают, где можно сделать предзаказ. Некоторые уверены, что она будет пользоваться большой популярностью.

"Продаж будет больше, чем пса Патрона. Я вам обещаю", "Я бы купил", "А чего бы и не пустить в серию", — пишут комментаторы.

Однако есть и те, кому марка резко не понравилась, хотя их единицы. Один из сторонников такой позиции привел свои аргументы.

"И действительно, кто додумался до этого? Мало вам замученных украинцев в русском плену? Вам так хочется, чтобы их лишний раз пытали? Ну они так и сделают, это же изверги. И такие фотографии они трактуют по-своему", — написал один из украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские военные продолжают продвигаться в Курской области, они якобы уже дошли до города Льгов. О чем свидетельствует видео бойца, снятое у дорожного знака "конец населенного пункта".