"Так, хто це зробив?": "Укрпошта" показала марку на тему Курської битви, думки розділилися (фото)

Марку може замовити будь-хто

"Укрпошта" показала нову марку, ймовірно, випущену за спецзамовленням. На ній — військовий із розпізнавальними знаками у вигляді синього скотчу, який використовують українські військові, а перед ним — на колінах молоді хлопці у російській військовій формі, ймовірно, полонені.

"Так, хто це зробив?", — підписали фото марки на сторінці "Укрпошти" у соцмережі Х.

Ймовірно, марка присвячена операції ЗСУ у Курській області. Там російські військовослужбовці десятками здаються в полон. Серед них багато також солдатів строкової служби.

Важливо, що офіційно пресслужба "Укрпошти" не повідомляла про випуск такої марки. Ймовірно, її випустили у рамках проєкту "Власна марка", який дозволяє будь-кому замовити власну поштову продукцію з потрібним дизайном.

Більшості українців ідея сподобалася, вони пишуть, що купили б таку марку і запитують, де можна зробити попереднє замовлення. Деякі впевнені, що вона матиме велику популярність.

"Продаж буде більше, ніж пса Патрона. Я вам обіцяю", "Я купив би", "А чого б і не пустити в серію", — пишуть коментатори.

Однак є й ті, кому марка різко не сподобалася, хоча їх одиниці. Один із прихильників такої позиції навів свої аргументи.

"І справді, хто додумався до цього? Мало вам закатованих українців у російському полоні? Вам так хочеться, щоб їх зайвий раз катували? Ну вони так і зроблять, це ж нелюди. І такі фотографії вони трактують по-своєму", — написав один з українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські військові продовжують просуватися у Курській області, вони нібито вже дійшли до міста Льгов. Про що свідчить відео бійця, зняте у дорожнього знаку "кінець населеного пункту".