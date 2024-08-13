Командувати "КТО" у Курській області буде колишній охоронець Путіна? Що про нього відомо

Не всі в РФ згодні з призначенням

Президент Росії Володимир Путін призначив свого колишнього охоронця Олексія Дюміна координатором "контртерористичної операції" (КТО) у Курській області. Генерал-полковник Дюмін координуватиме дії угруповання ЗС РФ у Курській області із силовими відомствами та місцевою владою.

Про це повідомили РосЗМІ. Рішення про призначення Дюміна Путін ухвалив 12 серпня за підсумками наради в Ново-Огарьові щодо ситуації в Курській області. При цьому командувати військами Дюмін не буде, а має забезпечувати для них "максимально сприятливі умови".

На думку російського "мілблогера" Романа Альохіна, роль Дюміна — "антикризовий командир режиму КТО". Очікується, що він об’єднає під своїм керівництвом "силові та цивільні структури".

Водночас російські паблики пишуть, що згідно із законом, керувати КТО має особа, яка ухвалила рішення про його запровадження, тобто голова національного антитерористичного комітету РФ, директор ФСБ Олександр Бортніков. Рішення Бортнікова про передачу функцій Дюміну не було оприлюднено, наголошується у публікації.

Що відомо про Олексія Дюміна

Дюмін, уродженець Курської області, був офіцером охорони в службі безпеки Путіна, коли той став президентом. Пізніше, за деякими даними, він нібито обіймав посаду особистого охоронця голови Кремля.

У 2014 році він був одним із тих, хто планував анексію Криму. Дюмін міг бути причетний до організації втечі експрезидента України Віктора Януковича до Ростова. Сам колишній охоронець Путіна назвав ці припущення міфами та відмовився від коментарів.

З 24 грудня 2015 року Дюмін був заступником міністра оборони Росії та пішов з цієї посади 2 лютого 2016 року. Після цього став губернатором Тульської області та обіймав цю посаду до весни 2024 року. 29 травня Путін призначив Дюміна секретарем Державної ради РФ.

Нагадаємо, операція України у Курській області триває вже тиждень. Вона стала несподіванкою як для окупантів, так і для багатьох західних оглядачів. Звучать різні думки про цілі Києва та ресурси, якими відповідатиме надалі Москва. "Телеграф" проаналізував, що зараз про бої на Курщині думають західні експерти: Західні аналітики про наступ ЗСУ під Курськом: Росія має лише два виходи