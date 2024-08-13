Командовать "КТО" в Курской области будет бывший телохранитель Путина? Что о нем известно

Не все в РФ согласны с назначением

Президент России Владимир Путин назначил своего бывшего охранника Алексея Дюмина координатором "контртеррористической операции" (КТО) в Курской области. Генерал-полковник Дюмин будет координировать действия группировки ВС РФ в Курской области с силовыми ведомствами и местными властями.

Об этом сообщили росСМИ. Решение о назначении Дюмина Путин принял 12 августа по итогам совещания в Ново-Огарево по ситуации в Курской области. При этом, командовать войсками Дюмин не будет, а должен обеспечивать для них "максимально благоприятные условия".

По мнению российского "милблогера" Романа Алехина, роль Дюмина — "антикризисный командир режима КТО". Ожидается, что он объединит под своим руководством "силовые и гражданские структуры".

В то же время, российские паблики пишут, что по закону, руководить КТО должно лицо, принявшее решение о его введении, — то есть, председатель национального антитеррористического комитета РФ, директор ФСБ Александр Бортников. Решение Бортникова о передачи функций Дюмину не было обнародовано, подчеркивается в публикации.

Что известно об Алексее Дюмине

Дюмин — уроженец Курской области, был офицером охраны в службе безопасности Путина, когда тот стал президентом. Позднее, по некоторым данным, он якобы занимал должность личного телохранителя главы Кремля.

В 2014 году он был одним из планировавших аннексию Крыма. Дюмин мог быть причастен к организации бегства экс-президента Украины Виктора Януковича в Ростов. Сам экс-охранник Путина назвал эти предположения мифами и отказался от комментариев.

С 24 декабря 2015 года Дюмин был заместителем министра обороны России и ушел с этой должности 2 февраля 2016 года. После этого стал губернатором Тульской области и занимал эту должность до весны 2024 года. 29 мая Путин назначил Дюмина секретарем Государственного совета РФ.

Напомним, операция Украины в Курской области продолжается уже неделю. Она стала неожиданностью как для оккупантов, так и для многих западных обозревателей. Звучат разные мнения о целях Киева и ресурсах, которыми будет отвечать в дальнейшем Москва. "Телеграф" проанализировал, что сейчас о боях на Курщине думают западные эксперты: Западные аналитики о наступлении ВСУ под Курском: у России есть только два выхода