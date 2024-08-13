ЗСУ вже зовсім близько до Курської АЄС? Що відбувається у Льгові та на новому фронті (карта)

В Росії заперечують просування ЗСУ, але евакуацію в містах оголошують

Українські військові продовжують просуватись в Курській області, вони нібито вже дійшли до міста Льгов. Про що свідчить відео бійця зняте біля дорожнього знаку "кінець населеного пункту".

Зауважимо, що підтвердити чи спростувати правдивість цієї інформації наразі неможливо. Офіційно українська сторона це не коментувала, водночас в Росії заявили, що це фейк.

"Влада Льгова (Курська область) спростувала фейк про те, що ЗСУ дійшли до міста і знаходяться за 15 кілометрів від Курської АЕС", — пишуть росЗМІ.

На відео, що шириться мережею боєць не каже, що знак саме на виїзді з міста у бік Курчатова.

"Сподіваюся, що це відео мама не побачить. Я мамі обіцяв, що я недалеко. Слава Україні", — каже автор, демонструючи дорожній знак.

Місто Льгов Курської області розташоване за 63 кілометрів від обласного центра та за 26 кілометрів від Курчатова. Саме там знаходиться Курська атомна електростанція. До неї відстань становить 24 км.

Відстань від Льгова до Курчатова

Відстань від Льгова до Курська

Відстань від Льгова до Курської АЕС

Зауважимо, що на картах DeepState площа бойових дій значно менша. Але відстань від Льгова до кордону України понад 50 км.

Відстань від Льгова до кордону України

Водночас у Великосолдатському районі Курської області місцевий голова оголосив евакуацію. Він розташований біля траси, яка веде до Курської АЕС від Суджі.

Нагадаємо, станом на 12 серпня ЗСУ вдалося зайняти орієнтовно 44 населених пункти в Курській області. Статус ще 10 наразі невідомий.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗМІ дізнались нові деталі наступу ЗСУ в Курській області.