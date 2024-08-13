ВСУ уже совсем близко к Курской АЭС? Что происходит во Льгове и на новом фронте (карта)

В России отрицают продвижение ВСУ, но эвакуацию в городах объявляют

Украинские военные продолжают продвигаться в Курской области, они якобы уже дошли до города Льгов. О чем свидетельствует видео бойца, снятое у дорожного знака "конец населенного пункта".

Заметим, что подтвердить или опровергнуть правдивость этой информации пока невозможно. Официально украинская сторона это не комментировала, в то же время в России заявили, что это фейк.

"Власти Льгова (Курская область) опровергли фейк о том, что ВСУ дошли до города и находятся в 15 километрах от Курской АЭС", — пишут росСМИ.

На видео, которое распространяют в сети, боец не говорит, что знак именно на выезде из города в сторону Курчатова.

"Надеюсь, что это видео мама не увидит. Я маме обещал, что я недалеко. Слава Украине", — говорит автор, демонстрируя дорожный знак.

Город Льгов Курской области расположен в 63 километрах от областного центра и в 26 километрах от Курчатова. Там находится Курская атомная электростанция. До нее расстояние составляет 24 км.

Расстояние от Льгова до Курчатова

Расстояние от Льгова до Курска

Расстояние от Льгова до Курской АЭС

Заметим, что на картах DeepState площадь боевых действий значительно меньше. Но расстояние от Льгова до границы Украины более 50 км.

Расстояние от Льгова до границы Украины

В то же время в Великосолдатском районе Курской области местный председатель объявил эвакуацию. Он расположен у трассы, ведущей к Курской АЭС от Суджи.

Напомним, по состоянию на 12 августа ВСУ удалось занять ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области. Статус еще 10 пока неизвестен.

Ранее "Телеграф" писал, что СМИ узнали новые детали наступления ВСУ в Курской области.