Через Курську область? РФ готується до нового призову та знову знайшла в Україні "брудну бомбу"

У Росії знайшли черговий "американський слід" в Україні

Президент РФ Володимир Путін може зважитися на нову хвилю мобілізації через успіхи ЗСУ в Курській області. Йдеться про сотні тисяч нових бійців.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, близькі до Кремля та Міноборони РФ. Водночас російський воєначальник заявив, що в Україні може бути "брудна бомба".

Так, за інформацією трьох людей, які побажали залишитись анонімами, російська армія не отримує достатньої кількості нових солдатів, щоб компенсувати втрати на передовій. До речі, зараз втрати російської армії, за словами західних аналітиків, досягли максимуму з початку вторгнення у 2022 році. На додачу до цього ЗСУ перенесли фронт на територію РФ і з кожним днем все глибше просуваються в Курській області.

За даними аналітиків, Росія не контролює зараз 1000 км кв. своєї території, зупинити наступ ЗСУ не виходить. Ця ситуація виявила нестачу оборонних резервів Росії, адже сотні тисяч солдатів зараз задіяні на передовій в Україні. На тлі цих подій Кремль може розглянути нову мобілізацію.

"Путіну потрібно близько 500 000 осіб протягом наступних 12 місяців, щоб компенсувати спад і ротацію своїх військ, розгорнутих в Україні. Поточна стратегія набору в Росії, яка заснована на виплаті добровольцям зарплат вище ринкових, буде неадекватною для досягнення цієї мети. Натомість уряд, швидше за все, перемикне свою увагу на призовників", — сказав економіст Bloomberg Economics Russia Алекс Ісаков.

Водночас начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії Ігор Кирилов заявив, що в України нібито може "брудна бомба". Генерал-лейтенант додав, що не розкриватиме подробиці.

"Брудна" бомба… ну, секрети не розкриватимемо. Насправді це не так складно. Я думаю, у них є вона", — сказав Кирилов на форумі "Армія-2024".

Також він звинуватив Україну нібито в "застосуванні отруйних складів", які могли синтезувати виключно в США, адже інша промисловість на це не розрахована. Всі свої так звані побоювання Росія передали в організацію із заборони хімзброї, але жодної реакції поки що немає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Росії знайшли нового "президента" в Україні. У мережі сміються з чергової заяви РФ.