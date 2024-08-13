Из-за Курской области? РФ готовится к новому призыву и снова нашла в Украине "грязную бомбу"

В России нашли очередной "американский след" в Украине

Президент РФ Владимир Путин может решиться на новую волну мобилизации из-за успехов ВСУ в Курской области. Речь идет о сотнях тысяч новых бойцов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и Минобороны РФ. В то же время российский военачальник заявил, что в Украине может быть "грязная бомба".

Так, по информации трех человек, которые пожелали остаться анонимами, российская армия не получает достаточного количества новых солдат, чтобы компенсировать потери на передовой. К слову, сейчас потери российской армии, по словам западных аналитиков достигли максимума с начала вторжения в 2022 году. В добавок к этому ВСУ перенесли фронт на территорию РФ и с каждым днем все глубже продвигаются в Курской области.

По данным аналитиков, Россия не контролирует сейчас 1000 км кв. своей территории, остановит наступление ВСУ не получается. Эта ситуация выявила нехватку оборонительных резервов России, ведь сотни тысяч солдат сейчас задействованы на передовой в Украине. На фоне этих событий Кремль может рассмотреть новую мобилизацию.

"Путину нужно около 500 000 человек в течение следующих 12 месяцев, чтобы компенсировать убыль и ротацию своих войск, развернутых в Украине. Текущая стратегия набора в России, которая основана на выплате добровольцам зарплат выше рыночных, будет неадекватной для достижения этой цели. Вместо этого правительство, скорее всего, переключит свое внимание на призывников", — сказал экономист Bloomberg Economics Russia Алекс Исаков.

В то же время начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что у Украины якобы может "грязная бомба". Генерал-лейтенант добавил, что не будет раскрывать подробности.

""Грязная" бомба… ну, секреты не будем раскрывать. На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она", — сказал Кириллов на форуме "Армия-2024".

Также он обвинил Украину якобы в "применении отравляющих составов", которые синтезировать могли исключительно в США, ведь другая промышленность на это не рассчитана. Все свои так называемые опасения Россия передали в организацию по запрещению химоружия, но никакой реакции пока нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в России нашли нового "президента" в Украине. В сети смеются над очередным заявлением РФ.