Впервые официально: Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов Курской области контролирует Украина

Украина уже готовит следующие шаги

С 6 августа в Курской области России продолжается операция Вооруженных сил Украины. По состоянию на 13 августа под контролем Украины находятся 74 населённых пункта области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что постоянно находится на связи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Доклады по фронту и нашей операции в Курской области. Несмотря на сложные, интенсивные бои, продвижение наших сил на Курщине продолжается, обменный фонд для нашего государства пополняется", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что в 74 населенных пунктах Курской области, которые находятся под контролем Украины, проводят проверки и стабилизационные мероприятия. По его словам, продолжается разработка гуманитарных решений для этих территорий.

"Я благодарен нашим воинам за героическую службу. Подготовка наших следующих шагов продолжается", — подчеркнул президент.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, по состоянию на 12 августа ВСУ удалось занять ориентировочно 44 населенных пункта Курской области. Статус 10 был неизвестен.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время заседания Ставки 12 августа рассказал, сколько территории Курской области РФ сейчас контролируют ВСУ. По его словам, это около 1000 квадратных км.