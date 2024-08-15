Важко, але важливо: в США заявили, що Україні буде складно утримати території в Курській області

Україні потрібно розширити, або утримати свої здобутки в Курській області

Збройним силам України буде важко утримати позиції в Курській області РФ – Росія може атакувати там одночасно з кількох сторін. Проте утримати їх вкрай важливо, оскільки саме від цього залежить, скільки військ Росії доведеться перекидати з фронту на території України.

Про це повідомляє The New York Times. Видання поговорило з двома експертами – старшим науковим співробітником з військових досліджень австралійського Інституту Лоуі генерал-майором у відставці Міком Райаном та головою незалежної дослідницької групи "Український центр безпеки та співробітництва" Сергієм Кузаном.

Експерти зазначають, що Україні потрібно розширити, або утримати свої здобутки в Курській області так довго, щоб змусити росіян перекинути якнайбільше військ з поля бою в Україні. Проте утримувати ці позиції буде важко.

Кузан зазначив, що росіяни спробують реалізувати козир, до якого українські позиції вразливі – авіаційні удари. Як тільки фронт стане сталим, динаміка боїв на ньому негайно призведе "до використання авіації, керованих бомб і балістичних ракет".

Райан зазначив, що Росія, за даними офіційних осіб США, вивела у Курську область деякі піхотні підрозділи. Проте немає ознак перекидання бронетехніки, яка, як вважають в США, знадобиться російським військам, щоб витіснити ЗСУ з Курщини.

Як повідомлялося раніше, за повідомленням президента України Володимира Зеленського, станом на 13 серпня під контролем ЗСУ перебували 74 населені пункти Курської області.

Тим часом у Києві йде обговорення необхідності створення військових комендатур на території області, а Мінреінтеграції вже запустило гарячу лінію для тих мирних жителів, підконтрольних українським силам територій, які хочуть евакуюватися у безпечне місце.