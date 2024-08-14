Встановлять українську владу? У Зеленського обговорили створення військових комендатур на Курщині

Участь в нараді взяли кілька міністрів та головком

Українська влада обговорює ймовірність створення військових комендатур на території Курської області. Про це стало відомо з наради, яку провів президент Володимир Зеленський.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі. Нарада пройшла за участі, зокрема, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра МВС Ігоря Клименко, віцепрем’єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, керівника ОП Андрія Єрмака, уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця.

Доєднався до наради і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який нині знаходиться на фронті. Приєднався через відеозв’язок.

"Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур", — написав Зеленський у своєму повідомленні.

Президент також зауважив, що Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах та здійснює активні дії на російській території.

"Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", — наголосив президент.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що відомо про успіхи ЗСУ на Курському напрямку. Сили оборони зайняли нові стратегічні позиції.