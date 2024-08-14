Установят украинскую власть? У Зеленского обсудили создание военных комендатур на Курщине

Участие в совещании приняли несколько министров и главком

Украинские власти обсуждают вероятность создания военных комендатур на территории Курской области. Об этом стало известно с совещания, которое провел президент Владимир Зеленский.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Совещание прошло при участии, в частности, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра МВД Игоря Клименко, вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, руководителя ОП Андрея Ермака, уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца.

Присоединился к совещанию и находящийся на фронте главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Вышел через видеосвязь.

"Совещание по ситуации в Курской области. Обсудили ключевые вопросы. Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", — написал Зеленский в своем сообщении.

Президент также отметил, что Украина защищает себя и жизнь своих людей в приграничных общинах и проводит активные действия на территории России.

"Наши силы строго соблюдают требования международных конвенций и международного гуманитарного права", — подчеркнул президент.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что известно об успехах ВСУ на Курском направлении. Силы обороны заняли новейшие стратегические позиции.