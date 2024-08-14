ВСУ заняли стратегические позиции: что известно об успехах на Курском направлении (карта)

Оккупанты жалуются, что их фланг теперь весьма неустойчив

Вооруженные силы Украины заняли еще четыре села в Курской области. Речь об Ольговке, Малой Локне, Кругленьком и Черкасских Конопельках. Напомним, наступление Сил обороны Украины на Курщине продолжается уже больше недели.

Об успехах ВСУ сообщили российские Z-каналы и разные "военкоры", в частности, Юрий Подоляка.

"На северо-курском направлении вчера и, к сожалению, к утру мы не смогли его выбить из села, противник захватил н.п. Ольга. И таким образом охватил Коренево с востока. Также вчера весь день (да и ночью) продолжались бои в районе н.п. Погребки и Малая Локня. По итогам остались за нами, но Малую Локню и Кругленькое противник до утра занял", — написал Подоляка.

Также по словам Z-блогера, россиянам не удалось выбить украинцев из лесов и посадок к западу от Льгова. Оккупанты жалуются, что их фланг теперь весьма неустойчив, а Силы обороны Украины обязательно этим воспользуются, чтобы двигаться дальше на север (на Льгов).

Заметим, что обычно вся информация, опубликованная пропагандистами, требует проверки и подтверждений. С другой стороны, признание такими Z-блогерами своих потерь говорит только о том, что Силы обороны Украины получают такие тактические преимущества, что о них просто невозможно молчать.

Как доложил президенту Зеленскому главком Сырский, ВСУ продолжают продвижение в Курской области.

"От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных российских военных за этот же период. Это ускорит возвращение домой наших ребят", — написал Зеленский.

Также, по словам Сырского, в Судже украинские воины завершили поиск и уничтожение противника. Город под полным контролем ВСУ. Отдельно отчитался главком и о ситуации на восточном направлении, а именно у Покровска и Торецка.

"Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции в восточной и южной операционных зонах. Основные усилия сосредоточены на Торецком и Покровском направлениях, с целью недопущения продвижения противника и нанесения ему максимальных потерь", — отчитался Сырский.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, как украинские журналисты разгромили российскую пропаганду, приехав в Суджу. Кадры сброса российского триколора в Судже опубликовал "1+1".