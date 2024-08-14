Командир "Ахмата" придумал дату "захвата" украинцами Курской АЭС

Но никаких доказательств и подробностей не уточнил

Командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаудинов, продолжающий утверждать, что Суджа не контролируется силами ВСУ, снова сделал очередное заявление. Он говорит, что украинские бойцы якобы должны были захватить Курскую АЭС до 11 августа.

Звездный тиктокер добавил, что Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум. Слова Алаудинова цитирует пропагандистское издание "РИА Новости".

"Алаудинов заявил, что получены подробности операции украинских войск в Курской области: ВСУ 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове. После этого, по его словам, Киев планировал выйти на переговоры с Россией и предъявить ультиматум", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Алаудинов не сказал о каком именно идет ультиматум. И пока никаких официальных подтверждений с украинской стороны не было. Похоже, россияне продолжают манипулировать, чтобы показать населению, что в России "ситуация под контролем".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинские журналисты побывали в Курской области, где вторую неделю идет военная операция ВСУ. Они показали, как в Судже украинские воины сбросили на землю русский флаг. И это произошло в то время как командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ "не контролируют Суджу".