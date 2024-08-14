"ВСУ не контролируют": украинские журналисты разгромили российскую пропаганду, приехав в Суджу (видеорепортаж)

Россияне продолжают делать вид, что все под контролем

Украинские журналисты побывали в Курской области, где вторую неделю продолжается военная операция ВСУ. Они показали, как в Судже украинские воины сбросили на землю российский флаг. И это произошло в то время, как командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что ВСУ "не контролируют Суджу".

Кадры сбрасывания российского триколора в Судже публикует "1+1". В качестве трофея журналистка привезла из Курской области тот самый флаг, который передадут в музей российско-украинской войны.

Сама Суджа, по словам журналистки, повреждена незначительно. Это составляет резкий контраст с теми украинскими населенными пунктами, которые в Украине захватывает Россия, перед этим превращая их в руины.

Эти кадры из Суджи прозвучали на фоне заявлений командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, которые растиражировали российские СМИ, что ВСУ якобы не контролируют Суджу, в городе будто бы находятся российские подразделения, там идут ежедневные боестолкновения. Остается только предположить, что на время съемок эти подразделения предпочли спрятаться.

"Представьте себе, что вам в 2021 говорят что вы включите 1+1, а там репортаж с Курщины, которую освобождают ВСУ", — пишет блогер Игорь Лаченков.

Он публикует скрин публикации россиян в одной из соцсетей. Они в растерянности от визита украинских журналистов в Суджу и "повержения" российского флага.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден впервые отреагировал на происходящее в Курской области. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу.