ВСУ продвигаются, Z-блогеры жалуются: что сейчас происходит в Курской области (карта)

Операция ВСУ продолжается

Пока Россия в ООН грозится, что "Украина будет горько сожалеть" о своей атаке в Курской области, ее армия не может выбить украинских военных с ее территории. По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 13 августа под контролем Украины находились 74 населенных пункта области.

В частности ВСУ заняли большую часть города Суджа и поселок Махновка, пишет Telegram-канал "Медуза". Через Махновку украинские военные ввели в резервы в глубокий рейд на восток. Авангард этого подразделения достиг села Гирьи на полпути от Суджи к райцентру Белая, где завязался бой.

Украинские войска занимают позиции приблизительно между Суджей и Гирьями. ВСУ продолжили наступление и на север от Суджи. Однако, по данным канала, прорваться вдоль дорог Суджа — Курск и Суджа — Льгов им пока не удалось.

При этом наши воины смогли продвинуться в направлении Льгова на запад — в направлении на поселок Каучук и хутор Алексеевский. Продолжается наступление и к западу от Суджи — в направлении поселка Коренево. Украинские войска вышли к восточной окраине поселка.

Популярный Z-блогер Юрий Подоляка утром 14 августа написал, что ситуация в Курской области остается тяжелой для россиян. Он добавил, что "противник пока владеет инициативой, а потому пусть и медленно, но увеличивает свое присутствие в Курской области".

По его данным, ВСУ захватили село Ольговка и таким образом, охватили Коренево с востока. Весь день 13 августа и в ночь на 14 продолжались бои в районе н.п. Погребки и Малая Локня. Погребки россиянам удалось удержать, но Малая Локня и Кругленькое к перешли под контроль ВСУ.

"К сожалению западнее дороги на Льгов, мы так и не смогли зачистить леса и посадки от противника, а потому фланг нашей группировки здесь не устойчив и противник обязательно будет пробовать этим воспользоваться, чтобы двигаться дальше на север (на Льгов)", — пишет Подоляка.

В сети показали видео, как ВСУ движутся по поселку Плехово в Курской области. Кто-то из местных прокричал "Слава Украине", другой житель безучастно сидит в состоянии сильного алкогольного опьянения, что так типично для россиян.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден впервые отреагировал на происходящее в Курской области. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу.