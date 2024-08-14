Оттуда взлетает МиГ-31К: что известно об аэродроме "Саваслейка", который атаковали беспилотники

Рано утром в среду, 14 августа, после "громкой" ночи в нескольких областях России, взрывы прогремели в Нижегородской области. По сообщениям очевидцев, беспилотники атаковали аэродром "Саваслейка", с которого регулярно взлетают МиГи и по всей Украине объявляют воздушную тревогу.

В минобороны России заявили, что над территорией России минувшей ночью якобы "дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БпЛА самолетного типа". Над Нижегородской областью по данным ведомства якобы было сбито 11 БПЛА. Однако чем именно, там не уточнили. А вот местные паблики были более конкретны и сообщили, что под удар попал аэродром "Саваслейка".

Под утро беспилотники заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка Нижегородской области. Очевидцы сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". По их данным, проезд в село и город Кулебаки, в котором она находится, перекрыли.

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Что известно об аэродроме "Саваслейка"

Аэродром "Саваслейка", который является одним из ключевых объектом российских воздушных сил, расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулебакском районе Нижегородской области. Расстояние до границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

Аэродром расположен к юго-востоку от села с одноименным названием. Авиабаза "Саваслейка" была создана в 1953 году как центр подготовки авиационного персонала стран Варшавского договора. С 24 февраля 2022 года россияне используют "Саваслейку" для атак по Украине. Когда там взлетает МиГ, из-за потенциальной опасности удара "Кинжалами" воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины.

"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Ее максимальная скорость ракеты — 4080 м/c или 14 688 км/ч. Именно поэтому эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО.

Село, рядом с которым находится аэродром очень бедное и убогое. Оно расположено на берегу реки Велетьма, в 16 километрах к северо-западу от города В 2010 году количество жителей населенного пункта составляло 2 686 человек.

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