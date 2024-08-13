"К Путину приходят призраки": у Зеленского рассказали, почему Россия не ожидала прорыва ВСУ в Курской области

Операция ВСУ показала, что у РФ есть ряд проблем

Начало операции Вооруженных сил Украины в Курской области было для России совершенно неожиданным с точки зрения политических аспектов. Российское руководство считало, что ему якобы неформально гарантирована неприкосновенность территории РФ.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В то же время он отметил, что не знает, кто именно мог гарантировать это российскому диктатору Владимиру Путину.

"Ну вы знаете, когда Путин говорит о чем-то — он опирается на какие-то свои условные, призрачные… призраки ему приходят и что-то говорят. Например, что НАТО гарантировало ему нераспространение своего влияния на те или иные страны", — отметил он.

Советник главы ОП подчеркнул, что таких гарантий не было. По его словам, также не было и гарантий, что его территория будет неприкосновенна в рамках ведения контрвойны.

"РФ еще раз продемонстрировала то, что мы видели летом прошлого года. Когда начинаются какие-то нетрадиционные действия на территории России, а вы помните тогда марш вагнеровцев на Москву. Выясняется, что у России нет компетентного антикризисного управления, что у России нет людей, готовых взять на себя такое управление, что у России нет действительно мощной силовой вертикали, которая может этому эффективно противодействовать, что у России нет никакой готовности людей выходить и защищать Путина и его окружение", — заявил Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 13 августа под контролем Украины находятся 74 населенных пункта Курской области. По его словам, продвижение украинских сил на Курщине продолжается.