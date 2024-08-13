"Остались лишь руины": журналисты впервые показали, как выглядит место прорыва ВСУ в Курской области

Пункт пропуска был полностью разрушен

В СМИ впервые показали снимки украинско-российского участка границы в районе Суджи. Именно там украинские войска неделю назад начали наступление в Курскую область.

На месте побывали журналисты New Tork Times. Они показали, как выглядит разрушенный пункт пропуска с территории Сумской области.

"Все, что осталось от российского пограничного поста, представляло собой картину разрушений: листы металла развевались на ветру, таможенные декларации разлетелись, а бродячие собаки гуляли под дорожным знаком с надписью "Россия", — описали увиденное журналисты.

Отмечается, что украинские войска прорвали границу и продвинулись на десятки километров вглубь российской территории, чем изменили течение войны после года сдерживания российского наступления на востоке страны.

При этом журналисты говорят, что прорыв не был легким, поскольку они увидели эвакуацию поврежденных американских МРАПов MaxxPro, а также следы попаданий российских авиабомб по нескольким домам.

Вместе с тем, отмечается, что из-за повышенной секретности операции, местные жители Сумской области не знали о грядущем наступлении, а потому их приходится эвакуировать после его начала. По данным Украины, переместить в безопасные области придется около 20 тысяч мирных жителей.

Как известно, бои в Курской области начались 6 августа, однако лишь 12 августа Украина официально признала присутствие там своих войск. В частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится 74 населенных пункта.