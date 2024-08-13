"Залишилися лише руїни": журналісти вперше показали, як виглядає місце прориву ЗСУ у Курській області

Пункт пропуску було повністю зруйновано

У ЗМІ вперше показали знімки українсько-російської ділянки кордону у районі Суджі. Саме там українські війська тиждень тому розпочали наступ у Курську область.

На місці побували журналісти New Tork Times. Вони показали, як виглядає зруйнований пункт пропуску із території Сумської області.

"Все, що залишилося від російського прикордонного посту, являло собою картину руйнувань: листи металу майоріли на вітрі, митні декларації розлетілись, а бродячі собаки гуляли під дорожнім знаком з написом "Росія", — описали побачене журналісти.

Зазначається, що українські війська прорвали кордон та просунулися на десятки кілометрів углиб російської території, чим змінили хід війни після року стримування російського наступу на сході країни.

При цьому журналісти кажуть, що прорив не був легким, оскільки вони побачили евакуацію пошкоджених американських МРАПів MaxxPro, а також сліди влучень російських авіабомб по кількох будинках.

Водночас зазначається, що через підвищену таємність операції місцеві жителі Сумської області не знали про майбутній наступ, а тому їх доводиться евакуювати після його початку. За даними України, перемістити до безпечних областей доведеться близько 20 тисяч мирних жителів.

Як відомо, бої в Курській області розпочалися 6 серпня, проте лише 12 серпня Україна офіційно визнала присутність там своїх військ. Зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває 74 населені пункти.