Якщо ЗСУ відступатимуть із Курської області, армії РФ буде "боляче": Рустамзаде пояснив

Україна має певну перевагу перед РФ

Навіть у випадку відступу з території Курської області Росії Збройні сили Україну можуть завдати значної шкоди російській армії. ЗСУ стримують російські війська за допомогою дронів та артилерії.

Про це розповів авторитетний військовий аналітик Агіл Рустамзаде в інтерв’ю "Телеграфу": Це буде побоїще — військовий аналітик Рустамзаде про те, чи візьме Україна Курськ і чи вступить Лукашенко у війну.

"Я не думаю, що українська армія ставила собі за мету зайняти та утримати Курську область, адже Росія – величезна країна. Але разом з цим, грамотний відступ української армії теж принесе дуже велику шкоду російській армії. Тому що Україна має перевагу у розвідувально-ударному контурі, який вона розгорнула над Курською областю", — зазначив він.

За словами аналітика, наразі частина стримування російських військ здійснюється саме розвідувально-ударним контуром. Він пояснив, що українські дрони знаходять, а артилерія, наприклад, HIMARS, відпрацьовують за виявленими цілями.

"І я думаю, що грамотний відхід української армії буде для РФ досить чутливим. І це також буде результатом. Але знову ж таки, дуже багато залежить від того, чи зможе Росія розгорнути розвідувально-ударний контур над Курською областю", — наголосив Рустамзаде.

Відповідаючи на запитання, чи можливий сценарій закріплення ЗСУ в Курській області він заявив, що це буде поверненням до парадигми лінійної оборони. На думку аналітика, лінійна оборона для української армії зараз і з такою кількістю та номенклатурою засобів ураження – це невигідний сценарій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області. За його словами, просування українських сил на Курщині триває.