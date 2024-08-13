Рус

"До Путіна приходять привиди": у Зеленського розповіли, чому Росія не чекала прориву ЗСУ в Курській області

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Михайло Подоляк
Михайло Подоляк. Фото Колаж "Телеграфу"

Операція ЗСУ показала, що у РФ є ряд проблем

Початок операції Збройних сил України в Курській області був для Росії абсолютно неочікуваним з погляду політичних аспектів. Російське керівництво вважало, що йому нібито неформально гарантували недоторканість території РФ.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Водночас він зазначив, що не знає хто саме міг гарантувати це російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ну ви знаєте, коли Путін говорить про щось — він спирається на якісь свої умовні, примарні… привиди йому приходять і щось говорять. Наприклад, що НАТО йому гарантувало нерозповсюдження свого впливу на ті чи інші країни", — зазначив він.

Радник голови ОП наголосив, що таких гарантій не було. За його словами, так само не було і гарантій, що його територія буде недоторканою в рамках ведення контрвійни.

"РФ ще раз продемонструвала те, що ми бачили влітку минулого року. Коли починаються якісь певні нетрадиційні дії на території Росії, а ви пам'ятаєте тоді марш вагнерівців на Москву. З'ясовується, що у Росії немає компетентного антикризового управління, що у Росії немає людей, які готові взяти на себе таке управління, що у Росії немає дійсно потужної силової вертикалі, яка може цьому ефективно протидіяти, що у Росії немає ніякої готовності людей виходити й захищати Путіна та його оточення", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області. За його словами, просування українських сил на Курщині триває.

Теги:
#Володимир Путін #Курська область #Михайло Подоляк