"До Путіна приходять привиди": у Зеленського розповіли, чому Росія не чекала прориву ЗСУ в Курській області

Операція ЗСУ показала, що у РФ є ряд проблем

Початок операції Збройних сил України в Курській області був для Росії абсолютно неочікуваним з погляду політичних аспектів. Російське керівництво вважало, що йому нібито неформально гарантували недоторканість території РФ.

Про це в ефірі телеканалу "Ми — Україна" заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Водночас він зазначив, що не знає хто саме міг гарантувати це російському диктатору Володимиру Путіну.

"Ну ви знаєте, коли Путін говорить про щось — він спирається на якісь свої умовні, примарні… привиди йому приходять і щось говорять. Наприклад, що НАТО йому гарантувало нерозповсюдження свого впливу на ті чи інші країни", — зазначив він.

Радник голови ОП наголосив, що таких гарантій не було. За його словами, так само не було і гарантій, що його територія буде недоторканою в рамках ведення контрвійни.

"РФ ще раз продемонструвала те, що ми бачили влітку минулого року. Коли починаються якісь певні нетрадиційні дії на території Росії, а ви пам'ятаєте тоді марш вагнерівців на Москву. З'ясовується, що у Росії немає компетентного антикризового управління, що у Росії немає людей, які готові взяти на себе таке управління, що у Росії немає дійсно потужної силової вертикалі, яка може цьому ефективно протидіяти, що у Росії немає ніякої готовності людей виходити й захищати Путіна та його оточення", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області. За його словами, просування українських сил на Курщині триває.