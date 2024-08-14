БПЛА атаковали сразу несколько областей РФ: под удар мог попасть аэродром "Саваслейка" (фото и видео)

Атака была масштабной

В ночь на среду, 14 августа, сразу в нескольких областях России прогремели взрывы. Кроме Воронежской области, где во время атаки жители запускали салюты, громко было также в Орловской, Курской, Липецкой областях. Уже утром взрывы прогремели в Нижегородской области, вероятно, под удар попал хорошо известный украинцам аэродром "Саваслейка".

Воронеж

О мощных взрывах в Воронеже российские паблики сообщили вскоре после полуночи. В регионе была объявлена угроза атаки беспилотниками. В сети появились видео, снятые жителями региона. Примечательно, что на одном из них виден салют, который запускают прямо во время атаки.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

После взрывов в городе возник пожар. По предварительным данным, возгорание было зафиксировано в Хохольском районе, якобы после падения дрона. Также было громко в городе Борисоглебск Воронежской области.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев ночью написал в своем Telegram-канале, что в регионе "ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа". По предварительной информации, пострадавших нет, добавил он.

Целью в Воронежской области могли стать военные аэродромы "Борисоглебск" и "Балтимор". На втором базируются Су-34, которые постоянно сбрасывают КАБы на Харьковщину.

Орловская область

Также взрывы слушали жители Орловщины. Местные власти ничего не сообщали, но в орловских пабликах писали об атаке БПЛА и утверждали, что ПВО сбивает беспилотники в регионе.

В сети появилось видео, снятое, как утверждается в Анахино Орловской области, где якобы за дронами "охотится" вертолет.

"О**еть! Война! Война уже в Анахино, стреляют!", — комментирует очевидец.

Курская область

Взрыв прогремел в курском Железногорске. Сообщалось об атаке БПЛА.

Нижегородская область

Уже утром 14 августа, в 7:20 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в Кулебакском муниципальном округе "работают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. О последствиях он не сообщил, но отметил, что "предпринимаются меры по их минимизации" По предварительной информации на текущий момент пострадавших нет, добавил чиновник.

Тем временем Telegram-канал ASTRA публикует видео с места. Под утро беспилотники заметили над населенными пунктами Велетьма и Саваслейка Нижегородской области. Местные паблики сообщают "о 10 прилетах" по военной авиабазе "Саваслейка". По их данным, проезд в село и город Кулебаки, в котором она находится, якобы перекрыли. Подтверждений данной информации из других источников пока нет.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". С этого аэродрома часто взлетают МиГи и тогда по всей Украине объявляют воздушную тревогу.

Липецкая область

Также "красный уровень угрозы атаки БПЛА" ночью объявлялся в Липецкой области. Об этом предупредил ее губернатор Игорь Артамонов.

Как сообщал "Телеграф", gрезидент США Джо Байден впервые отреагировал на происходящее в Курской области. По его словам, он регулярно проводит совещания по этому поводу.