Проводят "демилитаризацию": Россия перебрасывает в Курскую область войска из отдаленного региона

Калининградская область считалась плацдармом гипотетического нападения России на Литву

Внезапная украинская атака на Курскую область поставила российское руководство в крайне неловкое положение. Чтобы найти резервы для сдерживания наступления, Кремлю приходится перебрасывать войска с Калининградской области.

Об этом рассказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 13 августа. Его словам приводит "Радио Свобода".

По его словам, он уже обращался к литовскому народу и предлагал посмотреть, как действия украинцев "на севере" укрепляют безопасность его страны, потому что россиянам приходится выводить войска из Калининграда.

"Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", – сказал министр.

На этом фоне примечательно, что в российских Z-каналах сообщили о том, что польские ВВС 13 августа якобы отработали на учениях нанесения удара по Калининграду. При этом на гипотетическую атаку бомбардировщики заходили шесть раз под прикрытием истребителей.

Тем временем издание Politico приводит слова представителя ВСУ Дмитрия Лиховия, который отметил, что россияне также отводят часть подразделений с Херсонской и Запорожской областей. Впрочем, он добавил, что это было "относительно небольшое количество" войск.

Как известно, бои в Курской области начались 6 августа, однако лишь 12 августа Украина официально признала присутствие там своих войск. В частности главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что под контролем украинских сил находится 74 населенных пункта.