Проводять "демілітаризацію": Росія перекидає до Курської області війська з віддаленого регіону

Калінінградська область вважалася плацдармом гіпотетичного нападу Росії на Литву

Раптова українська атака на Курську область поставила російське керівництво у вкрай незручне становище. Щоб знайти резерви для стримування наступу, Кремлю доводиться перекидати війська з області Калінінграда.

Про це розповів міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським 13 серпня. Його слова наводить "Радіо Свобода".

За його словами, він уже звертався до литовського народу та пропонував подивитися, як дії українців "на півночі" зміцнюють безпеку його країни, бо росіянам доводиться виводити війська з Калінінграда.

"Ми навіть називаємо це "демілітаризацією" Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", – сказав міністр.

На цьому тлі примітно, що у російських Z-каналах повідомили про те, що польські ВПС 13 серпня нібито відпрацювали на навчаннях завдання удару по Калінінграду. При цьому на гіпотетичну атаку бомбардувальники заходили шість разів під прикриттям винищувачів.

Тим часом видання Politico наводить слова представника ЗСУ Дмитра Лиховія, який зазначив, що росіяни також відводять частину підрозділів із Херсонської та Запорізької областей. Втім, він додав, що це була "щодо невеликої кількості" військ.

Як відомо, бої в Курській області розпочалися 6 серпня, проте лише 12 серпня Україна офіційно визнала присутність там своїх військ. Зокрема головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що під контролем українських сил перебуває 74 населені пункти.