Воронежу не спится: в городе во время атаки беспилотников запустили салюты (видео)

Россияне не спят из-за ночной атаки

Пока оккупанты запускают беспилотники по Украине, ночь в российском Воронеже перестает быть скучной. Местные жители утверждают, что слышали около десятка взрывов.

Согласно данным местных telegram-каналов, в регионе объявили угрозу применения БПЛА. Сообщается о якобы сбитии нескольких дронов самолетного типа.

Информации о пострадавших не поступало, однако заметно, что атака сильно переполошила жителей города.

На фоне этого в сети уже начали появляться многочисленные видеозаписи того, что происходит в пределах города.

Местные жители вовсю обсуждают это в сети и сообщают, что слышали не менее 7 взрывов.

Нашлись там и те, кто решил поддержать "боевой дух" горожан и начал под шумок запускать салюты. Судя по реакции местных каналов, очевидцы были в восторге.

Как сообщалось ранее, в городе Екатеринбург Свердловской области России в ночь на вторник, 13 августа, вспыхнул мощный пожар, а, перед ним раздался взрыв. Местные паблики сообщили, что таким образом недоброжелатели уничтожили дом местной экоактивистки, которая боролась за сохранение московского лесопарка.