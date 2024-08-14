Укр

Воронежу не спится: в городе во время атаки беспилотников запустили салюты (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Воронежу не спится: в городе во время атаки беспилотников запустили салюты (видео) Новость обновлена 14 августа 2024, 00:38

Россияне не спят из-за ночной атаки

Пока оккупанты запускают беспилотники по Украине, ночь в российском Воронеже перестает быть скучной. Местные жители утверждают, что слышали около десятка взрывов.

Согласно данным местных telegram-каналов, в регионе объявили угрозу применения БПЛА. Сообщается о якобы сбитии нескольких дронов самолетного типа.

Информации о пострадавших не поступало, однако заметно, что атака сильно переполошила жителей города.

На фоне этого в сети уже начали появляться многочисленные видеозаписи того, что происходит в пределах города.

Местные жители вовсю обсуждают это в сети и сообщают, что слышали не менее 7 взрывов.

Нашлись там и те, кто решил поддержать "боевой дух" горожан и начал под шумок запускать салюты. Судя по реакции местных каналов, очевидцы были в восторге.

Как сообщалось ранее, в городе Екатеринбург Свердловской области России в ночь на вторник, 13 августа, вспыхнул мощный пожар, а, перед ним раздался взрыв. Местные паблики сообщили, что таким образом недоброжелатели уничтожили дом местной экоактивистки, которая боролась за сохранение московского лесопарка.

Теги:
#Взрывы #Воронеж #БПЛА