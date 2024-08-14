Воронежу не спиться: у місті під час атаки безпілотників запустили салюти (відео)

Росіяни не сплять через нічну атаку

Поки окупанти запускають безпілотники по Україні, ніч у російському Воронежі перестає бути нудною. Місцеві жителі твердять, що чули близько десятка вибухів.

За даними місцевих телеграм-каналів, у регіоні оголосили загрозу застосування БПЛА. Повідомляється про нібито збиття кількох дронів літакового типу.

Інформації про постраждалих не надходило, проте помітно, що атака сильно переполошила мешканців міста.

На тлі цього у мережі вже почали з’являтися численні відеозаписи того, що відбувається у межах міста.

Місцеві жителі обговорюють це в мережі та повідомляють, що чули не менше 7 вибухів.

Знайшлися там і ті, хто вирішив підтримати "бойовий дух" городян і почав під шум запускати салюти. Судячи з реакції місцевих каналів, очевидці були в захваті.

Як повідомлялося раніше, в місті Єкатеринбург Свердловській області Росії в ніч на вівторок, 13 серпня, спалахнула потужна пожежа, а перед ним пролунав вибух. Місцеві пабліки повідомили, що таким чином недоброзичливці знищили будинок місцевої екоактивістки, яка виборювала збереження московського лісопарку.