Воронежу не спиться: у місті під час атаки безпілотників запустили салюти (відео)
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Росіяни не сплять через нічну атаку
Поки окупанти запускають безпілотники по Україні, ніч у російському Воронежі перестає бути нудною. Місцеві жителі твердять, що чули близько десятка вибухів.
За даними місцевих телеграм-каналів, у регіоні оголосили загрозу застосування БПЛА. Повідомляється про нібито збиття кількох дронів літакового типу.
Інформації про постраждалих не надходило, проте помітно, що атака сильно переполошила мешканців міста.
На тлі цього у мережі вже почали з’являтися численні відеозаписи того, що відбувається у межах міста.
Місцеві жителі обговорюють це в мережі та повідомляють, що чули не менше 7 вибухів.
Знайшлися там і ті, хто вирішив підтримати "бойовий дух" городян і почав під шум запускати салюти. Судячи з реакції місцевих каналів, очевидці були в захваті.
Як повідомлялося раніше, в місті Єкатеринбург Свердловській області Росії в ніч на вівторок, 13 серпня, спалахнула потужна пожежа, а перед ним пролунав вибух. Місцеві пабліки повідомили, що таким чином недоброзичливці знищили будинок місцевої екоактивістки, яка виборювала збереження московського лісопарку.